Следствие попросило арестовать подозреваемого в убийстве Ржицкого
Следственный комитет (СК) ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в ведомстве.
Следователи СУ СК по Краснодарскому краю провели допрос Денисенко, который признал вину в убийстве Ржицкого, бывшего командира подлодки «Краснодар». Его показания проверили на месте происшествия. Ранее сообщалось, что он сознался, что его завербовали на Украине.
Ржицкий был убит 10 июля. Его тело было обнаружено вблизи улицы Береговой в Краснодаре. После этого СК возбудил дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Дело взял под контроль руководитель регионального управления СК Андрей Маслов. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил ему доложить о ходе расследования.
11 июля правоохранители сообщили о задержании 64-летнего Денисенко, в ходе обыска у него обнаружили пистолет с глушителем.
Близкий к Минобороны источник сообщал «Ведомостям», что Ржицкий вышел на пенсию в 2020 г. Позже он устроился в мобилизационный отдел администрации города. Собеседник предполагал, что он мог стать мишенью украинских спецслужб из-за того, что до него было проще дотянуться, чем до действующих военных.