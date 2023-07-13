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Следствие попросило арестовать подозреваемого в убийстве Ржицкого

Ведомости

Следственный комитет (СК) ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в ведомстве.

Следователи СУ СК по Краснодарскому краю провели допрос Денисенко, который признал вину в убийстве Ржицкого, бывшего командира подлодки «Краснодар». Его показания проверили на месте происшествия. Ранее сообщалось, что он сознался, что его завербовали на Украине.

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Ржицкий был убит 10 июля. Его тело было обнаружено вблизи улицы Береговой в Краснодаре. После этого СК возбудил дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Дело взял под контроль руководитель регионального управления СК Андрей Маслов. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил ему доложить о ходе расследования.

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11 июля правоохранители сообщили о задержании 64-летнего Денисенко, в ходе обыска у него обнаружили пистолет с глушителем.

Близкий к Минобороны источник сообщал «Ведомостям», что Ржицкий вышел на пенсию в 2020 г. Позже он устроился в мобилизационный отдел администрации города. Собеседник предполагал, что он мог стать мишенью украинских спецслужб из-за того, что до него было проще дотянуться, чем до действующих военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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