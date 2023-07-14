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ВЦИОМ: деятельность президента одобряют 73,6% россиян

Ведомости

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 73,6% жителей страны. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в период с 3 по 9 июля. В исследовании приняли участие 1600 человек по всей России старше 18 лет, приводится среднее значение за семь дней опроса.

Уровень одобрения работы главы государства за неделю сократился на 1,1 п. п. На 0,9 п. п. снизился и уровень доверия Путину. Согласно результатам опроса, за прошедшую неделю 77,2% респондентов ответили, что доверяют президенту.

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Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 51,2% (+ 0,6 п. п.) опрошенных. При этом доверяют ему 59,9% (+0,5 п.п.). Работу же правительства России положительно оценили 48,4% (-1,4 п. п.).

За неделю снизился уровень доверия к лидерам политических партий, кроме главы «Новых людей» Алексею Нечаеву. Ему доверяют 7,2% (+0,1%). Доверять председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову стали на 1 п.п. меньше опрошенных людей – 32,5%. На 2 п. п. за неделю снизился и уровень доверия к главе «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову и к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – до 28,5% и 16,1% соответственно.

Уровень поддержки «Единой России» за прошедшую неделю составил 37,9%, ЛДПР – 9,8%, КПРФ – 9,3%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4,6% и «Новые люди» – 4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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