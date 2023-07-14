ВЦИОМ: деятельность президента одобряют 73,6% россиян

За неделю снизился уровень доверия к лидерам политических партий, кроме главы «Новых людей» Алексею Нечаеву. Ему доверяют 7,2% (+0,1%). Доверять председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову стали на 1 п.п. меньше опрошенных людей – 32,5%. На 2 п. п. за неделю снизился и уровень доверия к главе «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову и к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – до 28,5% и 16,1% соответственно.