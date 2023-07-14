ВЦИОМ: деятельность президента одобряют 73,6% россиян
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 73,6% жителей страны. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в период с 3 по 9 июля. В исследовании приняли участие 1600 человек по всей России старше 18 лет, приводится среднее значение за семь дней опроса.
Уровень одобрения работы главы государства за неделю сократился на 1,1 п. п. На 0,9 п. п. снизился и уровень доверия Путину. Согласно результатам опроса, за прошедшую неделю 77,2% респондентов ответили, что доверяют президенту.
Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 51,2% (+ 0,6 п. п.) опрошенных. При этом доверяют ему 59,9% (+0,5 п.п.). Работу же правительства России положительно оценили 48,4% (-1,4 п. п.).
За неделю снизился уровень доверия к лидерам политических партий, кроме главы «Новых людей» Алексею Нечаеву. Ему доверяют 7,2% (+0,1%). Доверять председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову стали на 1 п.п. меньше опрошенных людей – 32,5%. На 2 п. п. за неделю снизился и уровень доверия к главе «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову и к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – до 28,5% и 16,1% соответственно.
Уровень поддержки «Единой России» за прошедшую неделю составил 37,9%, ЛДПР – 9,8%, КПРФ – 9,3%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4,6% и «Новые люди» – 4,5%.