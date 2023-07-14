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Электронное голосование на выборах президента применят не более 30 регионов

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в 2024 г. будут применять не более 30 российских регионов. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире радио Sputnik.

«На президентских выборах мы будем останавливаться только на тех регионах, которые уже имеют опыт проведения ДЭГ. Это будет не более 30 регионов», – сказала она (цит. по RG.ru).  

Памфилова уточнила, что Москва проведет голосование на собственной платформе, а другие регионы, в том числе Курская, Белгородская, Архангельская, Воронежская и Владимирская области и др. – на федеральной. 

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В конце апреля Памфилова говорила, что регионы, которые смогут применить технологии ДЭГ на выборах в 2024 г., будут выбраны из числа тех, где электронное голосование уже было опробовано. Тогда же она говорила, что в единый день голосования 10 сентября 2023 г. ДЭГ будет применено в 20 регионах. 

Президент России Владимир Путин еще не объявлял о своем решении участвовать в предстоящих в 2024 г. выборах. В конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговоры об участии Путина в президентских выборах преждевременными. По его словам, пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет и Путину «сейчас точно не до этого».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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