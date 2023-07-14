Электронное голосование на выборах президента применят не более 30 регионов

В конце апреля Памфилова говорила, что регионы, которые смогут применить технологии ДЭГ на выборах в 2024 г., будут выбраны из числа тех, где электронное голосование уже было опробовано. Тогда же она говорила, что в единый день голосования 10 сентября 2023 г. ДЭГ будет применено в 20 регионах.