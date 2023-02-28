В Кремле назвали преждевременными разговоры об участии Путина в выборах 2024 года
Президент России Владимир Путин пока не делал заявлений о своем участии в президентских выборах 2024 г., говорить об этом еще преждевременно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».
«Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно», – рассказал он.
Электоральный сезон начнется ближе к IV кварталу, добавил Песков.
В 2024 г. в России состоятся президентские выборы. 20 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК уже начала подготовку к президентским выборам в 2024 г. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что в администрации президента исходят из того, что Путин примет участие в выборах. Песков тогда заявил, что в администрации президента и в Кремле подготовка к выборам пока не началась.
В конце ноября 2022 г. глава государства заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. При этом, отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны». После этого Песков сказал, что в последний перед президентскими выборами год для Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно».