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В Кремле назвали преждевременными разговоры об участии Путина в выборах 2024 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не делал заявлений о своем участии в президентских выборах 2024 г., говорить об этом еще преждевременно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно», – рассказал он.

Электоральный сезон начнется ближе к IV кварталу, добавил Песков.

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В 2024 г. в России состоятся президентские выборы. 20 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК уже начала подготовку к президентским выборам в 2024 г. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что в администрации президента исходят из того, что Путин примет участие в выборах. Песков тогда заявил, что в администрации президента и в Кремле подготовка к выборам пока не началась.

В конце ноября 2022 г. глава государства заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. При этом, отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны». После этого Песков сказал, что в последний перед президентскими выборами год для Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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