Путин заявил, что региональные и президентские выборы пройдут по закону
Все выборы состоятся в строгом соответствии с законом, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
«Выборы в местные и в региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», — заявил глава государства.
В 2023 г. единый день голосования состоится 10 сентября. В этот день в 20 регионах пройдут выборы глав субъектов РФ, а также депутатов местных парламентов. Также в 12 регионах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и административных центров. В этом году участие в едином дне голосования впервые примут ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
В 2024 г. в России состоятся президентские выборы. 20 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК уже начала подготовку к президентским выборам в 2024 г. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин пока «никаких заявлений на этот счет не делал».
В ноябре 2022 г. Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. Отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».
В конце декабря Песков отметил, что в последний перед президентскими выборами год для Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно».