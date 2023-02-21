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Путин заявил, что региональные и президентские выборы пройдут по закону

Ведомости

Все выборы состоятся в строгом соответствии с законом, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

«Выборы в местные и в региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», — заявил глава государства.

В 2023 г. единый день голосования состоится 10 сентября. В этот день в 20 регионах пройдут выборы глав субъектов РФ, а также депутатов местных парламентов. Также в 12 регионах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и административных центров. В этом году участие в едином дне голосования впервые примут ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

В 2024 г. в России состоятся президентские выборы. 20 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК уже начала подготовку к президентским выборам в 2024 г. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин пока «никаких заявлений на этот счет не делал».

В ноябре 2022 г. Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. Отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».

В конце декабря Песков отметил, что в последний перед президентскими выборами год для Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных