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Песков прокомментировал возможность участия Путина в президентских выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу выдвижения своей кандидатуры на следующие президентские выборы. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока продолжается работа в рамках обычного, рутинного рабочего графика президента», – сказал он. 

Следующие президентские выборы пройдут в 2024 г. Подготовка к ним уже началась. Эту информацию подтвердила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «Коммерсантъ» сообщал, что в администрации президента исходят из того, что Путин примет участие в выборах.

В конце ноября 2022 г. глава государства заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. При этом, отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны». После этого Песков сказал, что в последний перед президентскими выборами год для Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных