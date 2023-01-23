Песков прокомментировал возможность участия Путина в президентских выборах
Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу выдвижения своей кандидатуры на следующие президентские выборы. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока продолжается работа в рамках обычного, рутинного рабочего графика президента», – сказал он.
Следующие президентские выборы пройдут в 2024 г. Подготовка к ним уже началась. Эту информацию подтвердила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «Коммерсантъ» сообщал, что в администрации президента исходят из того, что Путин примет участие в выборах.
В конце ноября 2022 г. глава государства заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. При этом, отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны». После этого Песков сказал, что в последний перед президентскими выборами год для Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно».