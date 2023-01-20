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Памфилова заявила о подготовке к выборам президента в 2024 году

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России уже готовится к президентским выборам в 2024 г., сейчас закладывается необходимая для этого база, заявила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Конечно, готовимся. А как иначе? Время пролетит незаметно, поэтому все, что можно подготовить сейчас – техническую, цифровую, методологическую, организационную, кадровую базы, мы осуществляем с прицелом на президентскую кампанию, при этом отлично понимая, что такое выборы президента в нынешних условиях», – приводит ее слова ТАСС.

Одной их ключевых задач ЦИК сейчас остается повышение доверия избирателей к выборам и избирательной системе вообще за счет информирования их на основе фактов и достоверной информации обо всех электоральных процессах.

Ранее 13 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 г. В администрации президента исходят из того, что действующий президент России Владимир Путин примет участие в выборах 2024 г. По словам собеседников издания, представители администрации уже провели соответствующие консультации с экспертным сообществом. При этом четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства.

Ранее по теме: ЦИК предложит способы улучшить общественный контроль за выборами

В конце ноября 2022 г. Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. При этом, отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».

После этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в последний перед президентскими выборами год для Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно». По словам представителя Кремля, выборы на 2024 г. уже запланированы, за ними также последует начало электоральных процессов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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