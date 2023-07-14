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В Адыгее нашли пропавшую в горах 11-летнюю девочку

Ведомости

Пропавшую в горах в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

«Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние – удовлетворительное. Уже передана родителям», – написал он.

Кумпилов также поблагодарил спасателей МЧС и других участников поисковой операции. Он призвал помнить, что горы требуют «особой осторожности» и соблюдения правил безопасности.

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По данным МЧС России, девочку нашли в районе озера Псенодах. Там также отметили, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Поисково-спасательная операция завершена, уточнили в ведомстве.

Утром 14 июля МЧС России сообщило о пропаже 11-летней школьницы в горах Адыгеи. По данным ведомства, она находилась в родителями на турбазе Верхний Чуб и не вернулась с прогулки. Перед исчезновением ее видели в нескольких километрах от озера Псенодах.

Ночью на поиски выехали 11 спасателей. Затем утром 14 июля к поискам с воздуха также подключили вертолет Ка-32 МЧС России, вылетевший из Сочи на место происшествия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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