В Адыгее нашли пропавшую в горах 11-летнюю девочку
Пропавшую в горах в Адыгее 11-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.
«Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние – удовлетворительное. Уже передана родителям», – написал он.
Кумпилов также поблагодарил спасателей МЧС и других участников поисковой операции. Он призвал помнить, что горы требуют «особой осторожности» и соблюдения правил безопасности.
По данным МЧС России, девочку нашли в районе озера Псенодах. Там также отметили, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Поисково-спасательная операция завершена, уточнили в ведомстве.
Утром 14 июля МЧС России сообщило о пропаже 11-летней школьницы в горах Адыгеи. По данным ведомства, она находилась в родителями на турбазе Верхний Чуб и не вернулась с прогулки. Перед исчезновением ее видели в нескольких километрах от озера Псенодах.
Ночью на поиски выехали 11 спасателей. Затем утром 14 июля к поискам с воздуха также подключили вертолет Ка-32 МЧС России, вылетевший из Сочи на место происшествия.