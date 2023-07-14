В Адыгее нашли пропавшую в горах 11-летнюю девочку

Утром 14 июля МЧС России сообщило о пропаже 11-летней школьницы в горах Адыгеи. По данным ведомства, она находилась в родителями на турбазе Верхний Чуб и не вернулась с прогулки. Перед исчезновением ее видели в нескольких километрах от озера Псенодах.