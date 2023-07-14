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Общество

В ФМБА исключили угрозу населению из-за ЧП на Уральском электрохимическом комбинате

Ведомости

Угрозы переоблучения населения после разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом (соединение урана и фтора) урана на Уральского электрохимического комбината (УЭХК) нет. Об этом заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют», – рассказали в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Там уточнили, что был организован дозиметрический и радиологический контроль в круглосуточном режиме до специального указания Межрегионального управления агентства.

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Разгерметизация баллона произошла утром 14 июля в цехе 53 УЭХК. В пресс-службе комбината заверили, что «ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка». Сотрудники цеха были эвакуированы, а сам комбинат продолжил работу в штатном режиме. Позже в экстренных службах сообщили, что в результате произошедшего погиб один человек.

УЭХК входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» (принадлежит «Росатому»). По информации на сайте комбината, он является основным предприятием уральского атомного кластера и считается крупнейшим производителем обогащенного урана. Завод начал работать в 1949 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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