В ФМБА исключили угрозу населению из-за ЧП на Уральском электрохимическом комбинате
Угрозы переоблучения населения после разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом (соединение урана и фтора) урана на Уральского электрохимического комбината (УЭХК) нет. Об этом заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют», – рассказали в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
Там уточнили, что был организован дозиметрический и радиологический контроль в круглосуточном режиме до специального указания Межрегионального управления агентства.
Разгерметизация баллона произошла утром 14 июля в цехе 53 УЭХК. В пресс-службе комбината заверили, что «ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка». Сотрудники цеха были эвакуированы, а сам комбинат продолжил работу в штатном режиме. Позже в экстренных службах сообщили, что в результате произошедшего погиб один человек.
УЭХК входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» (принадлежит «Росатому»). По информации на сайте комбината, он является основным предприятием уральского атомного кластера и считается крупнейшим производителем обогащенного урана. Завод начал работать в 1949 г.