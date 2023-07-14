В ФМБА исключили угрозу населению из-за ЧП на Уральском электрохимическом комбинате

Разгерметизация баллона произошла утром 14 июля в цехе 53 УЭХК. В пресс-службе комбината заверили, что «ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка». Сотрудники цеха были эвакуированы, а сам комбинат продолжил работу в штатном режиме. Позже в экстренных службах сообщили, что в результате произошедшего погиб один человек.