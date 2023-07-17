В Крыму заявили о причастности Украины к ЧП на мосту

ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оно произошло в районе одной из опор со стороны Краснодарского края. Подробности и причины случившегося власти пока не сообщают. По данным Минтранса России, в результате произошедшего дорожное полотно моста получило повреждения, «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». Движение по Крымскому мосту приостановлено.