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Общество

В Крыму заявили о причастности Украины к ЧП на мосту

Ведомости

Ответственность за чрезвычайное происшествие на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, лежит на Киеве. Об этом сообщил председатель парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь», – написал он.

Ранее по теме: Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за ЧП

ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оно произошло в районе одной из опор со стороны Краснодарского края. Подробности и причины случившегося власти пока не сообщают. По данным Минтранса России, в результате произошедшего дорожное полотно моста получило повреждения, «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». Движение по Крымскому мосту приостановлено.

Два жителя Белгородской области погибли, они находились в машине, следовавшей по Крымскому мосту. Их дочь получения ранения. По данным оперштаба Краснодарского края, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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