В Крыму заявили о причастности Украины к ЧП на мосту
Ответственность за чрезвычайное происшествие на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, лежит на Киеве. Об этом сообщил председатель парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь», – написал он.
ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оно произошло в районе одной из опор со стороны Краснодарского края. Подробности и причины случившегося власти пока не сообщают. По данным Минтранса России, в результате произошедшего дорожное полотно моста получило повреждения, «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». Движение по Крымскому мосту приостановлено.
Два жителя Белгородской области погибли, они находились в машине, следовавшей по Крымскому мосту. Их дочь получения ранения. По данным оперштаба Краснодарского края, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.