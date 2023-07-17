Власти Крыма рекомендовали выезжать с полуострова через новые регионы
Власти Крыма после чрезвычайного происшествия (ЧП) на Крымском мосту предложили водителям легковых и грузовых автомобилей покинуть полуостров через альтернативные сухопутные пути. Пассажиров автобусов через мост планируют переправить электропоездами. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Автобусное движение до станции "Южная" (последняя ж\д станция перед Крымским мостом). Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – сообщил Крючков.
Автомобилистам власти предлагают воспользоваться паромом или проехать через новые территории. «Накопление автомобилей в аэропорту "Багерово". Выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром. Или альтернативный маршрут», – уточнил Крючков.
Водителям большегрузов рекомендуют выбрать альтернативный маршрут. Минтранс России опубликовал схему маршрута через новые территории.
Министерство курортов и туризма Крыма призвало гостей и жителей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. «Рекомендуем выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы либо оставаться в средствах размещения», – сообщили в министерстве.
В 8:50 по мск было запущено железнодорожное сообщение и первые поезда уже прошли мост, уточнил Крючков.
В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали дроны. Власти сперва назвали произошедшее ЧП. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что ЧП произошло в районе одной из опор со стороны Краснодарского края. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) позже сообщили, что атака на Крымский мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
По данным Минтранса России, в результате произошедшего дорожное полотно моста получило повреждения, «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». Движение по Крымскому мосту приостановлено.
В результате атаки двое жителей Белгородской области погибли, они находились в машине, следовавшей по Крымскому мосту. Их дочь получения ранения. По данным оперштаба Краснодарского края, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.