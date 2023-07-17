Власти Крыма рекомендовали выезжать с полуострова через новые регионы

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали дроны. Власти сперва назвали произошедшее ЧП. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что ЧП произошло в районе одной из опор со стороны Краснодарского края. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) позже сообщили, что атака на Крымский мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.