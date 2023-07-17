Медведев после атаки на Крымский мост предложил методы борьбы с террористами

Он считает, что нужно искать и ликвидировать их подельников, «отказываясь пот пресной идеи судебного процесса над ними». «Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – заявил зампред Совбеза.