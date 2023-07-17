Медведев после атаки на Крымский мост предложил методы борьбы с террористами
Необходимо уничтожить высшее руководство террористических формирований, так как с ними невозможно бороться санкциями и запугиваниями. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после атаки на Крымский мост.
Он подчеркнул, что мировой и российский опыт подтверждает, что запугиванием и увещеваниями бороться с террористами невозможно.
«Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он считает, что нужно искать и ликвидировать их подельников, «отказываясь пот пресной идеи судебного процесса над ними». «Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – заявил зампред Совбеза.
В ночь на 17 июля два украинских беспилотника атаковали Крымский мост, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, теракт на мосту готовили по заданию спецслужб Украины. Спикер украинского оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк назвала повреждение Крымского моста «провокацией».
В результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина, которые в машине передвигались по мосту. Ехавшая с ними дочь получила ранения. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Позже там пояснили, что ее состояние стабильное, жизни девочки ничего не угрожает.