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Медведев после атаки на Крымский мост предложил методы борьбы с террористами

Ведомости

Необходимо уничтожить высшее руководство террористических формирований, так как с ними невозможно бороться санкциями и запугиваниями. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после атаки на Крымский мост.

Он подчеркнул, что мировой и российский опыт подтверждает, что запугиванием и увещеваниями бороться с террористами невозможно.

«Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

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Он считает, что нужно искать и ликвидировать их подельников, «отказываясь пот пресной идеи судебного процесса над ними». «Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – заявил зампред Совбеза.

В ночь на 17 июля два украинских беспилотника атаковали Крымский мост, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, теракт на мосту готовили по заданию спецслужб Украины. Спикер украинского оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк назвала повреждение Крымского моста «провокацией».

В результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина, которые в машине передвигались по мосту. Ехавшая с ними дочь получила ранения. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Позже там пояснили, что ее состояние стабильное, жизни девочки ничего не угрожает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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