НАК: на Крымский мост совершена террористическая атака украинскими дронами

ЧП произошло в ночь на 17 июля на Крымском мосту. В результате погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ЧП произошло в районе одной из опор со стороны Краснодарского края.