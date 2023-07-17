НАК: на Крымский мост совершена террористическая атака украинскими дронами
Атака на Крымский мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
По данным организации, мост атаковали в 03.05 по местному времени два украинских беспилотных надводных аппарата. «В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок», – сказано в сообщении. (цит. по «РИА Новости»).
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК России. Следствие сейчас устанавливает причастных к атаке из украинских спецслужб и вооруженных формирований.
ЧП произошло в ночь на 17 июля на Крымском мосту. В результате погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ЧП произошло в районе одной из опор со стороны Краснодарского края.
Автомобильное и железнодорожное движение на мосту, а также работа паромной переправы приостановлены. К 09:00 мск возобновлено железнодорожное сообщение.