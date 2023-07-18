СМИ сообщили о задержании пытавшегося поджечь мавзолей Ленина
Сотрудники полиции вечером 17 июля задержали на Красной площади мужчину с «коктейлем Молотова». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Мужчина был доставлен в отделение полиции. Официальных комментариев по этому поводу в МВД пока не предоставили. По данным Telegram-канала Baza, вечером 17 июля 37-летний житель Читы накануне своего дня рождения пришел на Красную площадь с зажигательной смесью и бросил ее в сторону мавзолея. В результате бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась.
В то же время Telegram-канал «112» пишет, что пожара не было. В отношении мужчины возбуждено административное дело о неповиновении сотрудникам полиции. 18 июля его доставят в суд, пишет Baza.
В начале марта в Москве был задержан мужчина, который в неадекватном состоянии хотел проникнуть в мавзолей Ленина, где, «по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи». Месяцем ранее полиция задержала пьяного мужчину за попытку похитить тело Ленина из мавзолея. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко тогда заявил, что желание украсть тело первого руководителя СССР из мавзолея могло появиться только у «больного придурка». По его словам, охрана у мавзолея «работает великолепно», усиливать ее не нужно.