СМИ сообщили о задержании пытавшегося поджечь мавзолей Ленина

В начале марта в Москве был задержан мужчина, который в неадекватном состоянии хотел проникнуть в мавзолей Ленина, где, «по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи». Месяцем ранее полиция задержала пьяного мужчину за попытку похитить тело Ленина из мавзолея. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко тогда заявил, что желание украсть тело первого руководителя СССР из мавзолея могло появиться только у «больного придурка». По его словам, охрана у мавзолея «работает великолепно», усиливать ее не нужно.