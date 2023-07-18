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Общество

СМИ сообщили о задержании пытавшегося поджечь мавзолей Ленина

Ведомости

Сотрудники полиции вечером 17 июля задержали на Красной площади мужчину с «коктейлем Молотова». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Мужчина был доставлен в отделение полиции. Официальных комментариев по этому поводу в МВД пока не предоставили. По данным Telegram-канала Baza, вечером 17 июля 37-летний житель Читы накануне своего дня рождения пришел на Красную площадь с зажигательной смесью и бросил ее в сторону мавзолея. В результате бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась.

В то же время Telegram-канал «112» пишет, что пожара не было. В отношении мужчины возбуждено административное дело о неповиновении сотрудникам полиции. 18 июля его доставят в суд, пишет Baza.

Ранее по теме: В Москве задержали пытавшегося проникнуть в мавзолей Ленина мужчину

В начале марта в Москве был задержан мужчина, который в неадекватном состоянии хотел проникнуть в мавзолей Ленина, где, «по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи». Месяцем ранее полиция задержала пьяного мужчину за попытку похитить тело Ленина из мавзолея. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко тогда заявил, что желание украсть тело первого руководителя СССР из мавзолея могло появиться только у «больного придурка». По его словам, охрана у мавзолея «работает великолепно», усиливать ее не нужно.

Ранее по теме: В КПРФ предположили, что Ленина хотел украсть «придурок»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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