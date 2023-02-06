В КПРФ предположили, что Ленина хотел украсть «придурок»
Желание украсть тело первого руководителя СССР Владимира Ленина из мавзолея могло появиться только у «больного придурка», заявил руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко в беседе с «Ведомостями».
Ющенко предположил, что полиция задержала «какого-то придурка больного». «Знаете, сколько больных ходит по Красной площади? Это не значит, что я должен их действия комментировать», — сказал Ющенко. На вопрос, не стоит ли усилить охрану у мавзолея, депутат ответил отрицательно: «Охрана там работает великолепно, прекрасно работает комендатура».
«Мы там проводим постоянно свои мероприятия, приходите, посмотрите, когда там открыты двери. Туда приходит огромное количество людей», — заключил Ющенко.
Ранее появилась информация о том, что полиция задержала пьяного мужчину за попытку похитить тело Владимира Ленина из мавзолея в центре Москвы. Позже эту информацию подтвердил источник ТАСС. По его словам, на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.