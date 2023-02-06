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В КПРФ предположили, что Ленина хотел украсть «придурок»

Ведомости

Желание украсть тело первого руководителя СССР Владимира Ленина из мавзолея могло появиться только у «больного придурка», заявил руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко в беседе с «Ведомостями».

Ющенко предположил, что полиция задержала «какого-то придурка больного». «Знаете, сколько больных ходит по Красной площади? Это не значит, что я должен их действия комментировать», — сказал Ющенко. На вопрос, не стоит ли усилить охрану у мавзолея, депутат ответил отрицательно: «Охрана там работает великолепно, прекрасно работает комендатура».

«Мы там проводим постоянно свои мероприятия, приходите, посмотрите, когда там открыты двери. Туда приходит огромное количество людей», — заключил Ющенко.

Ранее появилась информация о том, что полиция задержала пьяного мужчину за попытку похитить тело Владимира Ленина из мавзолея в центре Москвы. Позже эту информацию подтвердил источник ТАСС. По его словам, на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных