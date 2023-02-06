В КПРФ предположили, что Ленина хотел украсть «придурок»

Ющенко предположил, что полиция задержала «какого-то придурка больного». «Знаете, сколько больных ходит по Красной площади? Это не значит, что я должен их действия комментировать», — сказал Ющенко. На вопрос, не стоит ли усилить охрану у мавзолея, депутат ответил отрицательно: «Охрана там работает великолепно, прекрасно работает комендатура».