В Москве задержали пытавшегося проникнуть в мавзолей Ленина мужчину

Около месяца назад полиция задержала пьяного мужчину за попытку похитить тело Владимира Ленина из мавзолея. ТАСС писал, что на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения. Руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что желание украсть тело первого руководителя СССР Владимира Ленина из мавзолея могло появиться только у «больного придурка». По его словам, охрана у мавзолея «работает великолепно», усиливать ее не нужно.