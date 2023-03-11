В Москве задержали пытавшегося проникнуть в мавзолей Ленина мужчину
В Москве задержали мужчину, который в неадекватном состоянии хотел проникнуть в мавзолей Ленина, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«В субботу около 09:30 мск мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в мавзолей, где, по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи», – рассказали агентству.
В силовых структурах уточнили, что мужчину после задержания передали медикам. По предварительной информации, он страдает психическими расстройствами.
Около месяца назад полиция задержала пьяного мужчину за попытку похитить тело Владимира Ленина из мавзолея. ТАСС писал, что на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения. Руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что желание украсть тело первого руководителя СССР Владимира Ленина из мавзолея могло появиться только у «больного придурка». По его словам, охрана у мавзолея «работает великолепно», усиливать ее не нужно.