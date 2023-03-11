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В Москве задержали пытавшегося проникнуть в мавзолей Ленина мужчину

Ведомости

В Москве задержали мужчину, который в неадекватном состоянии хотел проникнуть в мавзолей Ленина, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В субботу около 09:30 мск мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в мавзолей, где, по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи», – рассказали агентству.

В силовых структурах уточнили, что мужчину после задержания передали медикам. По предварительной информации, он страдает психическими расстройствами.

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Около месяца назад полиция задержала пьяного мужчину за попытку похитить тело Владимира Ленина из мавзолея. ТАСС писал, что на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения. Руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что желание украсть тело первого руководителя СССР Владимира Ленина из мавзолея могло появиться только у «больного придурка». По его словам, охрана у мавзолея «работает великолепно», усиливать ее не нужно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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