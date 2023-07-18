В Псковской области создан отряд содействия обороне
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«На прошлой неделе подписал распоряжение о создании в Псковской области отряда содействия и безопасности “Дружина”. 14 июля оно было зарегистрировано. <...> Эта структура будет объединять те самые муниципальные команды неравнодушных людей, о которых мы говорили после атаки беспилотников в конце мая», – сказал он.
Ведерников пояснил, что организация будет работать в сферах обороны, общественной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В каждом районе и городе будет сформирован свой отряд. После назначения руководителей отрядов в каждом начнется отбор желающих, которые смогут вступить в «Дружину».
О том, что в Псковской области будут созданы отряды содействия обороны, Ведерников сообщил в начале июня. Тогда он говорил, что главной их задачей станет помощь силовикам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В конце мая в Псковской области произошла атака беспилотников, в результате чего было повреждено здание нефтепровода в Невельском районе. Ведерников тогда сообщил, что объект атаковали два беспилотника.
Ведерников также отмечал, что при запуске этого механизма будет использован опыт Белгородской области, в которой отряды территориальной обороны были созданы в декабре 2022 г. Как пояснил позже председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, они имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин. По его словам, отряды теробороны будут решать задачи по линии Минобороны РФ. 12 июля стало известно, что такие отряды будут сформированы в Орловской области.