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Общество

В Псковской области создан отряд содействия обороне

Ведомости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«На прошлой неделе подписал распоряжение о создании в Псковской области отряда содействия и безопасности “Дружина”. 14 июля оно было зарегистрировано. <...> Эта структура будет объединять те самые муниципальные команды неравнодушных людей, о которых мы говорили после атаки беспилотников в конце мая», – сказал он.

Ведерников пояснил, что организация будет работать в сферах обороны, общественной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В каждом районе и городе будет сформирован свой отряд. После назначения руководителей отрядов в каждом начнется отбор желающих, которые смогут вступить в «Дружину».

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О том, что в Псковской области будут созданы отряды содействия обороны, Ведерников сообщил в начале июня. Тогда он говорил, что главной их задачей станет помощь силовикам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В конце мая в Псковской области произошла атака беспилотников, в результате чего было повреждено здание нефтепровода в Невельском районе. Ведерников тогда сообщил, что объект атаковали два беспилотника.

Ведерников также отмечал, что при запуске этого механизма будет использован опыт Белгородской области, в которой отряды территориальной обороны были созданы в декабре 2022 г. Как пояснил позже председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, они имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин. По его словам, отряды теробороны будут решать задачи по линии Минобороны РФ. 12 июля стало известно, что такие отряды будут сформированы в Орловской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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