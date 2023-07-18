В Псковской области создан отряд содействия обороне

Ведерников также отмечал, что при запуске этого механизма будет использован опыт Белгородской области, в которой отряды территориальной обороны были созданы в декабре 2022 г. Как пояснил позже председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, они имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин. По его словам, отряды теробороны будут решать задачи по линии Минобороны РФ. 12 июля стало известно, что такие отряды будут сформированы в Орловской области.