В Псковской области сформируют отряды содействия обороне и безопасности

4 июня власти Белгородской области рассказали, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». В конце мая украинская ДРГ также проникла в Белгородскую область, после чего там был введен режим контртеррористической операции (КТО).