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В Псковской области сформируют отряды содействия обороне и безопасности

Ведомости

В Псковской области появятся оперативные отряды содействия обороне и безопасности, они будут действовать во всех муниципалитетах, а главной их задачей станет помощь силовикам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщил в видеообращении губернатор региона Михаил Ведерников. 

«Сейчас наша задача – сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины, мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности», – сказал он. 

По словам губернатора, в первую очередь такие отряды начнут действовать в приграничных районах. Предполагается, что они будут содействовать силовым структурам в случае возможных ЧС. Как уточнил Ведерников, речь идет о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, а также помощи в патрулировании «важных объектов». 

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«Как минимум, это даст нам дополнительные возможности в части реагирования на сложные ситуации и информирования из первых уст с мест событий», – сказал глава региона.

4 июня власти Белгородской области рассказали, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». В конце мая украинская ДРГ также проникла в Белгородскую область, после чего там был введен режим контртеррористической операции (КТО).

В конце мая в Псковской области было повреждено здание нефтепровода в Невельском районе. Ведерников тогда сообщил, что объект атаковали два беспилотника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных