В Псковской области сформируют отряды содействия обороне и безопасности
В Псковской области появятся оперативные отряды содействия обороне и безопасности, они будут действовать во всех муниципалитетах, а главной их задачей станет помощь силовикам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщил в видеообращении губернатор региона Михаил Ведерников.
«Сейчас наша задача – сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины, мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности», – сказал он.
По словам губернатора, в первую очередь такие отряды начнут действовать в приграничных районах. Предполагается, что они будут содействовать силовым структурам в случае возможных ЧС. Как уточнил Ведерников, речь идет о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, а также помощи в патрулировании «важных объектов».
«Как минимум, это даст нам дополнительные возможности в части реагирования на сложные ситуации и информирования из первых уст с мест событий», – сказал глава региона.
4 июня власти Белгородской области рассказали, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». В конце мая украинская ДРГ также проникла в Белгородскую область, после чего там был введен режим контртеррористической операции (КТО).
В конце мая в Псковской области было повреждено здание нефтепровода в Невельском районе. Ведерников тогда сообщил, что объект атаковали два беспилотника.