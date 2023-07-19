В Москве из-за непогоды отменили или задержали более 20 авиарейсов
В Москве задержано или отменено более 20 авиарейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно информации на 10:20, во «Внуково» задержано пять рейсов, отменено девять. В «Домодедово» отменили два, задержали шесть. В «Шереметьево» задержали и отменили по два рейса.
С 18 июля в Москве наблюдаются сверхинтенсивные осадки. За сутки, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в городе выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Из-за непогоды были закрыты все городские парки культуры и отдыха, а также Московский зоопарк.
Из-за дождя 19 июля в городе дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». По данным «Яндекс.Погоды», сильный дождь в столице может закончиться к обеду.