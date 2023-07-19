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Общество

В Москве из-за непогоды отменили или задержали более 20 авиарейсов

Ведомости

В Москве задержано или отменено более 20 авиарейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно информации на 10:20, во «Внуково» задержано пять рейсов, отменено девять. В «Домодедово» отменили два, задержали шесть. В «Шереметьево» задержали и отменили по два рейса.

С 18 июля в Москве наблюдаются сверхинтенсивные осадки. За сутки, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в городе выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Из-за непогоды были закрыты все городские парки культуры и отдыха, а также Московский зоопарк.

Из-за дождя 19 июля в городе дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». По данным «Яндекс.Погоды», сильный дождь в столице может закончиться к обеду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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