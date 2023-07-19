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Общество

Курский губернатор рассказал о пожаре в жилом доме после обстрела ВСУ

Ведомости

В Курской области в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Под обстрел попал город Суджа, всего зафиксировано три прилета. «Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения», – сообщил Старовойт, отметив, что никто в результате обстрела не пострадал.

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18 июля после обстрела ВСУ загорелся машинно-тракторный двор компании «Победа» в деревне Елизаветовка Глушковского района. Всего было зафиксировано четыре прилета. Повреждения также получили два домовладения.

В ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС, упал беспилотник. В результате произошедшего никто не пострадал, критически важные объекты не были повреждены.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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