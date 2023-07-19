Курский губернатор рассказал о пожаре в жилом доме после обстрела ВСУ
В Курской области в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
Под обстрел попал город Суджа, всего зафиксировано три прилета. «Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения», – сообщил Старовойт, отметив, что никто в результате обстрела не пострадал.
18 июля после обстрела ВСУ загорелся машинно-тракторный двор компании «Победа» в деревне Елизаветовка Глушковского района. Всего было зафиксировано четыре прилета. Повреждения также получили два домовладения.
В ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС, упал беспилотник. В результате произошедшего никто не пострадал, критически важные объекты не были повреждены.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.