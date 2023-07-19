Пушилин передал матери погибшего Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»

В июне стало известно, что в уголовном деле появился новый фигурант – журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), проживающий на Украине. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта) и объявил в розыск. По версии следствия, именно он вел переписку с Треповой и давал ей указания по подготовке к теракту.