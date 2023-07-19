Пушилин передал матери погибшего Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин передал матери погибшего военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, медаль «За освобождение Мариуполя». Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.
«Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль «За освобождение Мариуполя» Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне», – написал Пушилин. По его словам, Татарский навсегда вошел в историю Донбасса, в историю России.
Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате теракта. По версии следствия, во время творческого вечера Татарского в кафе «Патриот» в центре города 26-летняя Дарья Трепова (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) передала военкору бюст, начиненный взрывчаткой, который вскоре и взорвался. На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.
В июне стало известно, что в уголовном деле появился новый фигурант – журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), проживающий на Украине. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта) и объявил в розыск. По версии следствия, именно он вел переписку с Треповой и давал ей указания по подготовке к теракту.