Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

После ЧП движение на Крымском мосту было приостановлено. В Министерстве транспорта России сообщили, что конструкции пролетов моста находятся на своих опорах, опровергнув сведения о том, что они были повреждены. Вице-премьер России Марат Хуснуллин к концу суток сообщил о запуске движения в реверсивном режиме по одной из полос моста. По его словам, двустороннее движение по одной стороне моста планируют запустить к 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Железнодорожная часть моста после атаки работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию.