Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.
Причины введения ограничений не уточняются.
Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками ночью 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте.
После ЧП движение на Крымском мосту было приостановлено. В Министерстве транспорта России сообщили, что конструкции пролетов моста находятся на своих опорах, опровергнув сведения о том, что они были повреждены. Вице-премьер России Марат Хуснуллин к концу суток сообщил о запуске движения в реверсивном режиме по одной из полос моста. По его словам, двустороннее движение по одной стороне моста планируют запустить к 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Железнодорожная часть моста после атаки работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию.