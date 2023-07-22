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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Ведомости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении. 

Причины введения ограничений не уточняются.

Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками ночью 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте.

После ЧП движение на Крымском мосту было приостановлено. В Министерстве транспорта России сообщили, что конструкции пролетов моста находятся на своих опорах, опровергнув сведения о том, что они были повреждены. Вице-премьер России Марат Хуснуллин к концу суток сообщил о запуске движения в реверсивном режиме по одной из полос моста. По его словам, двустороннее движение по одной стороне моста планируют запустить к 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Железнодорожная часть моста после атаки работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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