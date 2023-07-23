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Общество

Ущерб от преступлений в России за полгода составил почти 285 млрд рублей

Ведомости

Ущерб от преступлений за первые шесть месяцев текущего года составил 284,3 млрд руб. Это следует из материалов статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

«Ущерб от преступлений составил 284,3 млрд руб., что на 42,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем существенная часть ущерба (81,6%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», – сказано в материалах.

Показатели приблизились к значениям первого полугодия 2021 г. Тогда сумма ущерба составила 222 млрд руб., став минимальной за январь – июнь последних трех лет. За первое полугодие 2022 г. ущерб от преступлений составил 494 млрд руб.

Половина зарегистрированного ущерба приходится на экономические преступления – 151,5 млрд руб. По сравнению с январем – июнем 2022 г. на 4,8% сократилось число экономических преступлений, их выявили 67 400. Всего за полгода в России зарегистрировано 983 700 преступлений.

В июле в МВД сообщали о сокращении числа связанных с терроризмом преступлений. Официальный представитель МВД Ирина Волк утверждала, что раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума в 99%.

В октябре 2022 г. министр внутренних дел Владимир Колокольцев также заявил о высоком уровне раскрываемости убийств в стране. По данным министра, раскрываемость таких преступлений составляет 99%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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