Ущерб от преступлений в России за полгода составил почти 285 млрд рублей

«Ущерб от преступлений составил 284,3 млрд руб., что на 42,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем существенная часть ущерба (81,6%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», – сказано в материалах.