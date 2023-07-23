Ущерб от преступлений в России за полгода составил почти 285 млрд рублей
Ущерб от преступлений за первые шесть месяцев текущего года составил 284,3 млрд руб. Это следует из материалов статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.
«Ущерб от преступлений составил 284,3 млрд руб., что на 42,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем существенная часть ущерба (81,6%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», – сказано в материалах.
Показатели приблизились к значениям первого полугодия 2021 г. Тогда сумма ущерба составила 222 млрд руб., став минимальной за январь – июнь последних трех лет. За первое полугодие 2022 г. ущерб от преступлений составил 494 млрд руб.
Половина зарегистрированного ущерба приходится на экономические преступления – 151,5 млрд руб. По сравнению с январем – июнем 2022 г. на 4,8% сократилось число экономических преступлений, их выявили 67 400. Всего за полгода в России зарегистрировано 983 700 преступлений.
В июле в МВД сообщали о сокращении числа связанных с терроризмом преступлений. Официальный представитель МВД Ирина Волк утверждала, что раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума в 99%.
В октябре 2022 г. министр внутренних дел Владимир Колокольцев также заявил о высоком уровне раскрываемости убийств в стране. По данным министра, раскрываемость таких преступлений составляет 99%.