МВД сообщило о 99% раскрываемости убийств и покушений в России
Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигло исторического максимума в 99%. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», – сказала Волк, ее слова приводит «МВД Медиа».
По данным ведомства, в стране раскрывается свыше 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев. Кроме того, отмечено повышение раскрываемости краж, грабежей и др.
В октябре 2022 г. министр внутренних дел России Владимир Колокольцев также заявил о высоком уровне раскрываемости убийств в стране. Тогда министр также отметил, что в России раскрываемость таких преступлений составляет 99%.
Общее количество преступлений в общественных местах снизилось – на 8,3%. «В том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2%, грабежей – на 27,1%, краж – на 27%, хулиганств – на 6,1%», – добавила представитель МВД.
За первое полугодие 2023 г. было зарегистрировано на 2% меньше преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ущерб от нарушений закона снизился на порядка 42%.
В то же время в МВД отметили, что в органах наблюдается «существенный некомплект личного состава». Однако подразделения ведомства, по словам Волк, «решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан».