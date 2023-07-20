МВД сообщило о 99% раскрываемости убийств и покушений в России

«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», – сказала Волк, ее слова приводит «МВД Медиа».