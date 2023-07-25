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Матвиенко заявила о недопустимости использования iPhone госслужащими

Ведомости

iPhone нельзя использовать в служебных целях в связи с угрозой национальной безопасности. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«По крайней мере, точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнеры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности, конечно, это уже представляет определенную угрозу», – заявила Матвиенко (цитата по ТАСС).

20 июля в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили о подготовке документа о запрете на использование iPhone и iPad в служебных целях. С мая 2023 г. в комиссии действует рекомендация, связанная с использованием техники Apple на рабочем месте.

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Аналогичные запреты были введены для сотрудников Минпромторга и подведомственных структур, а также во всех организациях «Ростеха». Минцифры также разрабатывает приказ для подведомственных организаций, который запретит использование техники Apple в служебных целях.

В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента также не могут пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих целях. По его словам, все знают, что «эти гаджеты абсолютно прозрачные», и потому их использование в служебной коммуникации запрещено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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