Матвиенко заявила о недопустимости использования iPhone госслужащими
iPhone нельзя использовать в служебных целях в связи с угрозой национальной безопасности. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«По крайней мере, точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнеры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности, конечно, это уже представляет определенную угрозу», – заявила Матвиенко (цитата по ТАСС).
20 июля в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили о подготовке документа о запрете на использование iPhone и iPad в служебных целях. С мая 2023 г. в комиссии действует рекомендация, связанная с использованием техники Apple на рабочем месте.
Аналогичные запреты были введены для сотрудников Минпромторга и подведомственных структур, а также во всех организациях «Ростеха». Минцифры также разрабатывает приказ для подведомственных организаций, который запретит использование техники Apple в служебных целях.
В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента также не могут пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих целях. По его словам, все знают, что «эти гаджеты абсолютно прозрачные», и потому их использование в служебной коммуникации запрещено.