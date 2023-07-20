В ЦИК запретят использовать iPhone и iPad на работе

1 июня ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. По данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов бренда. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Речь идет о заражении устройств сотрудников дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и КНР.