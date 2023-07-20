В ЦИК запретят использовать iPhone и iPad на работе
Центральная избирательная комиссия готовит документ о запрете на использование iPhone и iPad в служебных целях, сейчас распоряжение находится на стадии подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК России.
«На данный момент распоряжение председателя ЦИК России о запрете использования iPhone и iPad в служебных целях находится в стадии подготовки», – сказали в ЦИК (цит. по «Прайму»).
В комиссии напомнили, что пока в организации действует только рекомендация, связанная с использованием техники Apple на рабочем месте. В ЦИК уточнили, что она была подписана в мае 2023 г.
Ранее аналогичный запрет был введен для сотрудников Минпромторга и всех подведомственных организаций. В ведомстве сообщили, что запрет начнет действовать с 17 июля. Представитель Минпромторга в разговоре с «Ведомостями» 4 июля объяснял, что эта мера была введена в целях обеспечения защиты информации.
Вслед за Минпромторгом аналогичный запрет был введен во всех организациях «Ростеха». 13 июля также стало известно, что Минцифры разрабатывает приказ для подведомственных организаций, который запретит использование техники Apple в служебных целях.
1 июня ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. По данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов бренда. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Речь идет о заражении устройств сотрудников дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и КНР.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента также не могут пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих целях. По его словам, все знают, что «эти гаджеты абсолютно прозрачные», и потому их использование в служебной коммуникации запрещено.