Минцифры вслед за Минпромторгом запретит сотрудникам использовать iPhone на работе

«Мы планируем принять такой же приказ [для подведомственных организаций]. Он сейчас находится на согласовании, думаю, что на этой – на следующей неделе [он будет принят]», – сказал Шойтов (цитата по ТАСС), уточнив, что iPhone будут запрещены для служебного использования.