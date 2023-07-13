Минцифры вслед за Минпромторгом запретит сотрудникам использовать iPhone на работе
Минцифры запретит сотрудникам пользоваться iPhone для служебной переписки, приказ выйдет в ближайшие дни. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Шойтов в кулуарах Форума будущих технологий.
«Мы планируем принять такой же приказ [для подведомственных организаций]. Он сейчас находится на согласовании, думаю, что на этой – на следующей неделе [он будет принят]», – сказал Шойтов (цитата по ТАСС), уточнив, что iPhone будут запрещены для служебного использования.
Накануне, 12 июля, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков сообщил, что с 17 июля сотрудникам ведомства будет запрещено использовать iPhone на работе.
О том, что сотрудникам Минпромторга и подведомственным организациям запретят использовать iPhone, «Ведомости» писали 4 июля. По словам представителя Минпромторга, эта мера была принята в целях обеспечения защиты информации.
1 июня ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. По данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч iPhone как российских пользователей, так и зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Речь идет о заражении устройств сотрудников дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и КНР.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудники администрации президента также не могут пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих целях. По его словам, все знают, что «эти гаджеты абсолютно прозрачные», и потому их использование в служебной коммуникации запрещено.