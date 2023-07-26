На винзаводе в Краснодарском крае произошел пожар
Пожар произошел на территории винзавода в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Горит склад винзавода в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию», – сказано в сообщении.
В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Причину произошедшего в МЧС не назвали.
К 06:14 пожар был локализован на площади 900 кв. м, а позже МЧС сообщило о ликвидации открытого горения. В тушении возгорания участвовали 65 человек и 17 единиц техники.