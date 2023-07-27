В Брянской области арестовали россиянина, пытавшегося вступить в ВСУ
В Брянской области арестовали россиянина по обвинению в госизмене после его попытки вступить в ВСУ. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону, пишут «РИА Новости».
По данным ведомства, мужчина пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне украинской армии, однако был задержан опергруппой управлений ФСБ и МВД Брянской области. Против россиянина было возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене, сейчас он находится в СИЗО.
25 июля Курский областной суд приговорил экс-сотрудников оборонного предприятия, бывших супругов, к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы за передачу данных разведке Украины. Мужчина получил 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части – в колонии строгого режима со штрафом 450 000 руб., а также ограничением свободы сроком на 1,5 года. Его супруга получила 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 000 руб. и ограничением свободы сроком на один год.
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену (ст. 275 УК РФ). До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.