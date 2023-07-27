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В Брянской области арестовали россиянина, пытавшегося вступить в ВСУ

Ведомости

В Брянской области арестовали россиянина по обвинению в госизмене после его попытки вступить в ВСУ. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону, пишут «РИА Новости».

По данным ведомства, мужчина пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне украинской армии, однако был задержан опергруппой управлений ФСБ и МВД Брянской области. Против россиянина было возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене, сейчас он находится в СИЗО.

25 июля Курский областной суд приговорил экс-сотрудников оборонного предприятия, бывших супругов, к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы за передачу данных разведке Украины. Мужчина получил 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части – в колонии строгого режима со штрафом 450 000 руб., а также ограничением свободы сроком на 1,5 года. Его супруга получила 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 000 руб. и ограничением свободы сроком на один год.

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В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену (ст. 275 УК РФ). До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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