В Брянской области арестовали россиянина, пытавшегося вступить в ВСУ

25 июля Курский областной суд приговорил экс-сотрудников оборонного предприятия, бывших супругов, к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы за передачу данных разведке Украины. Мужчина получил 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части – в колонии строгого режима со штрафом 450 000 руб., а также ограничением свободы сроком на 1,5 года. Его супруга получила 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 000 руб. и ограничением свободы сроком на один год.