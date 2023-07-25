Экс-сотрудники ОПК получили от 13 до 17 лет лишения свободы за госизмену

В середине июня в ФСБ сообщили, что два экс-сотрудника ОПК предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры. По данным ТАСС, бывшие супруги были задержаны весной 2022 г. за подготовку диверсии на железной дороге. Против них было возбуждено дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).