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Общество

Экс-сотрудники ОПК получили от 13 до 17 лет лишения свободы за госизмену

Ведомости

Суд приговорил двух экс-сотрудников оборонного предприятия к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы за передачу данных разведке Украины. Об этом сообщили в Курском областном суде, пишет ТАСС.

Приговор был вынесен в отношении бывших супругов Сидоркиных. Мужчина получил 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части – в колонии строгого режима со штрафом 450 000 руб., а также ограничением свободы сроком на 1,5 года. Его супруга получила 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 000 руб. и ограничением свободы сроком на один год.

В середине июня в ФСБ сообщили, что два экс-сотрудника ОПК предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры. По данным ТАСС, бывшие супруги были задержаны весной 2022 г. за подготовку диверсии на железной дороге. Против них было возбуждено дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

5 июля верховный суд ЛНР приговорил жителя Лутугино к 14 годам колонии по делу о госизмене. Суд установил, что мужчина в течение года, с апреля 2021 г. по апрель 2022 г., занимался сбором сведений военного характера и информации, составляющей гостайну, в интересах главного управления разведки минобороны Украины. Уточняется, что он делал это за материальное вознаграждение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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