В России могут разрешить оставлять ипотечные квартиры при банкротстве

«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов. Наличие маленьких детей или другие тяжелые жизненные обстоятельства не оказывают сдерживающего эффекта. Мера же позволит дать заемщику второй шанс и не остаться на улице», – считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.