В России могут разрешить оставлять ипотечные квартиры при банкротстве
Ипотечное жилье, если оно является единственным, будет сохранено за человеком, признанным банкротом. Такие поправки одобрило правительство России, пишут «Известия» со ссылкой на проект официального отзыва кабмина.
«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов. Наличие маленьких детей или другие тяжелые жизненные обстоятельства не оказывают сдерживающего эффекта. Мера же позволит дать заемщику второй шанс и не остаться на улице», – считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в прошлом году банкротами были признаны 278 000 человек, из них 10% оказались ипотечными заемщиками. В результате около 20 000 человек лишились единственного жилья, пишет издание.
Для сохранения ипотечной недвижимости клиенту банка потребуется заключить мировое соглашение с кредитной организацией или составить план реструктуризации долга. По информации «Известий», правительство поддержит поправки с учетом доработок. В частности, необходимо проработать условия заключения мирового соглашения для защиты интересов кредиторов и определить условия погашения долга.
В марте на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, который позволяет сохранить купленное в ипотеку единственное жилье в случае банкротства. В пояснительной записке к документу говорится, что даже при отсутствии долгов по жилищному кредиту человек может потерять единственную недвижимость, приобретенную в ипотеку, при признании банкротом.