Минобороны подтвердило перехват украинской ракеты в районе Азова

Губернатор сообщал, что в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. Девять человек, пострадавших во время взрыва, были доставлены в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Всего за медпомощью обратились 15 человек.