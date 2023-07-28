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Минобороны подтвердило перехват украинской ракеты в районе Азова

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету в районе Азова. Информацию об этом подтвердили в Минобороны.

«Около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200», – говорится в сообщении ведомства. Средства ПВО перехватили ракету в районе города Азов.

В Минобороны уточнили, что обломки сбитой ракеты упали «в безлюдной местности».

О том, что системы ПВО перехватили в Ростовской области вторую ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Ранее в Минобороны сообщили, что 28 июля Украина атаковала Таганрог в Ростовской области переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракета была перехвачена средствами ПВО, но обломки упали на территории города.

Ранее по теме: Губернатор Ростовской области сообщил о перехвате второй ракеты в регионе

Губернатор сообщал, что в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. Девять человек, пострадавших во время взрыва, были доставлены в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Всего за медпомощью обратились 15 человек.

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, в результате была разрушена его стена, кровля, а также гаражи, хозпостройки. В соседнем многоквартирном доме выбиты окна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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