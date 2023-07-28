Минобороны подтвердило перехват украинской ракеты в районе Азова
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету в районе Азова. Информацию об этом подтвердили в Минобороны.
«Около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200», – говорится в сообщении ведомства. Средства ПВО перехватили ракету в районе города Азов.
В Минобороны уточнили, что обломки сбитой ракеты упали «в безлюдной местности».
О том, что системы ПВО перехватили в Ростовской области вторую ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Ранее в Минобороны сообщили, что 28 июля Украина атаковала Таганрог в Ростовской области переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракета была перехвачена средствами ПВО, но обломки упали на территории города.
Губернатор сообщал, что в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. Девять человек, пострадавших во время взрыва, были доставлены в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Всего за медпомощью обратились 15 человек.
Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, в результате была разрушена его стена, кровля, а также гаражи, хозпостройки. В соседнем многоквартирном доме выбиты окна.