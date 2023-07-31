В МЧС сообщили об 11 погибших и 82 пострадавших из-за непогоды в России

В МЧС рассказали, что за прошедшую неделю было ликвидировано 5700 пожаров и спасено 289 человек, гибель людей снизилась на 42%. При этом смертность людей в результате происшествий на воде уменьшилась на 23%. За отчетный период спасли 71 человека, зафиксировано 218 происшествий. МЧС также следит за безопасностью туристических групп, общая численность которых на маршрутах превышает 11 000 человек.