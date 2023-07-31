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Общество

В МЧС сообщили об 11 погибших и 82 пострадавших из-за непогоды в России

Ведомости

В результате ухудшения погодных условий в России погибли 11 человек, еще 82 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сильные осадки и порывы ветра были зафиксированы в 17 регионах России. На еженедельном селекторном совещании ведомства рассказали об 11 погибших и 82 пострадавших, при этом 35 людям понадобилась госпитализация.

В МЧС рассказали, что за прошедшую неделю было ликвидировано 5700 пожаров и спасено 289 человек, гибель людей снизилась на 42%. При этом смертность людей в результате происшествий на воде уменьшилась на 23%. За отчетный период спасли 71 человека, зафиксировано 218 происшествий. МЧС также следит за безопасностью туристических групп, общая численность которых на маршрутах превышает 11 000 человек.

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Накануне стало известно о гибели восьми человек в палаточном лагере в Республике Марий Эл из-за урагана, который повалил деревья. Число пострадавших достигло 29 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

29 июля на Волге в Чувашии перевернулась моторная лодка. В МЧС сообщили, что восемь человек удалось найти, четверых госпитализировали. В ведомстве уточнили, что шестимесячный ребенок погиб. Судьба мужчины и восьмилетнего ребенка пока неизвестна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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