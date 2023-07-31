Газета
Общество

Беркович и Петрийчук оставили под арестом

Ведомости

Суд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда.

30 июня Хамовнический районный суд Москвы продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 сентября. Заключены под стражу они были 5 мая. При избрании им меры пресечения в мае следователь заявил, что режиссер и сценарист могут скрыться от следствия, а также оказывать давление на свидетелей.

Беркович и Петрийчук обвиняются по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в постановке спектакля «Финист Ясный Сокол». Изначально они были доставлены в СК и допрошены в статусе свидетелей 4 мая, однако вечером того же дня им было предъявлено обвинение.

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО режиссера и сценариста спектакля «Финист Ясный Сокол»

Обвиняемые отрицают, что их постановка пропагандирует радикальный терроризм и феминизм

Постановка Беркович «Финист Ясный Сокол» в 2022 г. получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса была основана на документальном материале – о женщинах, которые познакомились в интернете и вышли замуж за террористов, а затем уехали к ним в Сирию.

Адвокат Беркович Ксения Карпинская во время заседания суда 5 мая напомнила, что спектакль не только был однозначно принят среди театралов как исключительно осуждающая радикальные настроения ислама постановка, но и получила грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных