Беркович и Петрийчук оставили под арестом

Постановка Беркович «Финист Ясный Сокол» в 2022 г. получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса была основана на документальном материале – о женщинах, которые познакомились в интернете и вышли замуж за террористов, а затем уехали к ним в Сирию.