Беркович и Петрийчук оставили под арестом
Суд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда.
30 июня Хамовнический районный суд Москвы продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 сентября. Заключены под стражу они были 5 мая. При избрании им меры пресечения в мае следователь заявил, что режиссер и сценарист могут скрыться от следствия, а также оказывать давление на свидетелей.
Беркович и Петрийчук обвиняются по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в постановке спектакля «Финист Ясный Сокол». Изначально они были доставлены в СК и допрошены в статусе свидетелей 4 мая, однако вечером того же дня им было предъявлено обвинение.
Постановка Беркович «Финист Ясный Сокол» в 2022 г. получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса была основана на документальном материале – о женщинах, которые познакомились в интернете и вышли замуж за террористов, а затем уехали к ним в Сирию.
Адвокат Беркович Ксения Карпинская во время заседания суда 5 мая напомнила, что спектакль не только был однозначно принят среди театралов как исключительно осуждающая радикальные настроения ислама постановка, но и получила грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.