Суд продлил арест режиссеру Беркович и сценаристу Петрийчук до сентября

Постановка Беркович «Финист Ясный Сокол» в 2022 г. получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса была основана на документальном материале – о женщинах, которые познакомились в интернете и вышли замуж за террористов, а затем уехали к ним в Сирию. Адвокат Беркович Ксения Карпинская, в свою очередь, во время заседания суда 5 мая напомнила, что спектакль «Финист Ясный Сокол» не только был однозначно принят среди театралов как исключительно осуждающая радикальные настроения ислама постановка, но и более того – Минкультуры РФ выделило в качестве гранта на спектакль Беркович 250 000 руб.