Суд продлил арест режиссеру Беркович и сценаристу Петрийчук до сентября
Хамовнический районный суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук до 10 сентября, передает корреспондент «Ведомостей». Они обвиняются по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в постановке спектакля «Финист Ясный Сокол».
4 мая Беркович и Петрийчук были доставлены в СК и допрошены в статусе свидетелей по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), вечером в этот же день им предъявили обвинение. 5 мая Замоскворецкий районный суд принял решение заключить под стражу Беркович и Петрийчук до 4 июля.
Защита просила суд освободить обвиняемых из под стражи и избрать более мягкую меру пресечения. Адвокаты предлагали внести залог за Беркович и Петрийчук. Также в ходе судебного заседания судья Екатерина Пахомова приобщила к материалам дела ответы Минюста на адвокатские запросы. Из ответов министерства следует, что проведенная следствием деструктологическая экспертиза, которая легла в основу обвинения, не существует и не может быть включена в перечень судебных экспертиз.
«Деструктологическая экспертиза в принципе не может соответствовать указанному основополагающему принципу судебно-экспертной деятельности по причине отсутствия в деструктологии общепринятых научных и практических данных», – говорится в ответе Минюста.
Судья Пахомова, выслушав и другие аргументы защиты, в том числе о состоянии здоровья удочеренных детей Беркович, согласилась со следователем, который настаивал на том, что обвиняемые в оправдании терроризма театральные деятели могут находиться исключительно в условиях изоляции от общества.
Согласно материалам следствия, поводом для возбуждения дела стала публикация на YouTube прочтения пьесы «Финист Ясный Сокол», в которой содержались признаки оправдания терроризма и идеологии ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Постановка Беркович «Финист Ясный Сокол» в 2022 г. получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса была основана на документальном материале – о женщинах, которые познакомились в интернете и вышли замуж за террористов, а затем уехали к ним в Сирию. Адвокат Беркович Ксения Карпинская, в свою очередь, во время заседания суда 5 мая напомнила, что спектакль «Финист Ясный Сокол» не только был однозначно принят среди театралов как исключительно осуждающая радикальные настроения ислама постановка, но и более того – Минкультуры РФ выделило в качестве гранта на спектакль Беркович 250 000 руб.