Музей истории Украины во Второй мировой войне переименуют
Музей истории Украины во Второй мировой войне переименуют в Национальный музей войны за независимость. Об этом сообщил гендиректор музея Юрий Савчук.
Музей должен стать местом памяти, музеем о героизме украинского народа, считает Савчук. «Мы говорим о войне за независимость в течение XX-XXI вв. – от провозглашения первой независимости в 1918 г. IV Универсалом [Центральной рады] до современных дней», – сказал гендиректор (цитата по «Укринформ»).
30 июля Савчук заявил, что в Киеве переименуют монумент «Родина-мать» на «Украину-мать». Советский герб на памятнике также заменят на украинский трезубец. Монумент может получить новое название до Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.
Помимо переименований на Украине также переносят даты праздников. 28 июля президент Украины Владимир Зеленский перенес празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Как пояснял украинский депутат Ярослав Железняк, целью изменения даты празднования Рождества является отказ от «российского наследия».