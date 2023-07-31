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Музей истории Украины во Второй мировой войне переименуют

Ведомости

Музей истории Украины во Второй мировой войне переименуют в Национальный музей войны за независимость. Об этом сообщил гендиректор музея Юрий Савчук.

Музей должен стать местом памяти, музеем о героизме украинского народа, считает Савчук. «Мы говорим о войне за независимость в течение XX-XXI вв. – от провозглашения первой независимости в 1918 г. IV Универсалом [Центральной рады] до современных дней», – сказал гендиректор (цитата по «Укринформ»).

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30 июля Савчук заявил, что в Киеве переименуют монумент «Родина-мать» на «Украину-мать». Советский герб на памятнике также заменят на украинский трезубец. Монумент может получить новое название до Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Помимо переименований на Украине также переносят даты праздников. 28 июля президент Украины Владимир Зеленский перенес празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Как пояснял украинский депутат Ярослав Железняк, целью изменения даты празднования Рождества является отказ от «российского наследия». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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