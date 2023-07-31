Музей истории Украины во Второй мировой войне переименуют

Музей должен стать местом памяти, музеем о героизме украинского народа, считает Савчук. «Мы говорим о войне за независимость в течение XX-XXI вв. – от провозглашения первой независимости в 1918 г. IV Универсалом [Центральной рады] до современных дней», – сказал гендиректор (цитата по «Укринформ»).