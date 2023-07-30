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Памятник «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украина-мать»

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В Киеве переименуют монумент «Родина-мать», памятник вскоре будет  называться «Украина-мать», сообщил генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Советский герб на памятнике также заменят на украинский трезубец.

«У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать», – сказал Савчук в эфире «Украинского радио».

Памятник в украинской столице, как ожидается, получит новое название до Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.

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Летом прошлого года украинские власти сообщали, что население поддержало отказ от герба СССР на щите «Родины-матери». Согласно результатам электронного опроса, такое решение одобрили 85% проголосовавших. Украинское издание «Страна.ua» на прошлой неделе сообщило о начале подготовительных работ по установке трезубца вместо советского серпа и молота на щите монумента. По данным СМИ, стоимость работ составляет 28 млн гривен. 

102-метровая (62 м без постамента) статуя была открыта в 1981 г. ко Дню Победы как часть мемориального комплекса Музея истории Украины во Второй мировой войне. Внутри постамента расположены три этажа экспозиционных залов. Над проектом статуи начинал работать известный автор схожего монумента в Волгограде Евгений Вучетич, после его смерти работу возглавил украинский скульптор Василий Бородай, существенно изменивший проект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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