Памятник «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украина-мать»

102-метровая (62 м без постамента) статуя была открыта в 1981 г. ко Дню Победы как часть мемориального комплекса Музея истории Украины во Второй мировой войне. Внутри постамента расположены три этажа экспозиционных залов. Над проектом статуи начинал работать известный автор схожего монумента в Волгограде Евгений Вучетич, после его смерти работу возглавил украинский скульптор Василий Бородай, существенно изменивший проект.