Высшую школу госуправления РАНХиГС возглавил Алексей Колесников
Директором Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС назначен Алексей Колесников. Об этом сообщили в Telegram-канале ВШГУ.
«С 31 июля Алексей Маркович Колесников назначен директором ВШГУ», – говорится в сообщении.
Колесников в 1997 г. окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, затем в 2012 г. – РАНХиГС. Работал на разных должностях в «Российском банке развития». В академии начал работать в 2006 г. В период с 2011 по 2013 г. был заместителем декана Института подготовки кадров государственного и муниципального управления. В 2013 г. занял пост заместителя директора ВШГУ.
Колесников имеет Почетную грамоту президента РФ за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов, говорится в сообщении школы.
ВШГУ была создана в 2013 г. На ее базе действует программа развития кадрового управленческого резерва – «школа губернаторов». Всего в институте более 85 образовательных программ для подготовки и переподготовки управленческих кадров для системы госуправления. Ранее директором ВШГУ был Алексей Комиссаров, который в январе 2023 г. стал и. о. ректора академии. 13 июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Комиссарова ректором РАНХиГС.