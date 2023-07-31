Высшую школу госуправления РАНХиГС возглавил Алексей Колесников

Колесников в 1997 г. окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, затем в 2012 г. – РАНХиГС. Работал на разных должностях в «Российском банке развития». В академии начал работать в 2006 г. В период с 2011 по 2013 г. был заместителем декана Института подготовки кадров государственного и муниципального управления. В 2013 г. занял пост заместителя директора ВШГУ.