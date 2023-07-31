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Высшую школу госуправления РАНХиГС возглавил Алексей Колесников

Ведомости

Директором Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС назначен Алексей Колесников. Об этом сообщили в Telegram-канале ВШГУ.

«С 31 июля Алексей Маркович Колесников назначен директором ВШГУ», – говорится в сообщении.

Колесников в 1997 г. окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, затем в 2012 г. – РАНХиГС. Работал на разных должностях в «Российском банке развития». В академии начал работать в 2006 г. В период с 2011 по 2013 г. был заместителем декана Института подготовки кадров государственного и муниципального управления. В 2013 г. занял пост заместителя директора ВШГУ.

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Колесников имеет Почетную грамоту президента РФ за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов, говорится в сообщении школы.

ВШГУ была создана в 2013 г. На ее базе действует программа развития кадрового управленческого резерва – «школа губернаторов». Всего в институте более 85 образовательных программ для подготовки и переподготовки управленческих кадров для системы госуправления. Ранее директором ВШГУ был Алексей Комиссаров, который в январе 2023 г. стал и. о. ректора академии. 13 июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Комиссарова ректором РАНХиГС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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