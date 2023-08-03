Минцифры предложило дать отсрочку айтишникам без высшего образования

Согласно постановлению правительства, утвержденного в марте 2022 г., отсрочку от службы в армии могут получит айтишники, работающие в компаниях с госаккредитацией не менее 11 месяцев и имеющие высшее образование. В сентябре ведомство представило список из около 200 IT- и смежных специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от армии. Ранее в Минцифры сообщили, что сотрудники IT-компаний могут подать заявление на отсрочку в рамках осеннего призыва с 24 июля по 8 августа.