Минцифры предложило дать отсрочку айтишникам без высшего образования
Минцифры готово разработать законопроект, который предоставит отсрочку от армии для IT-специалистам со средним образованием. Ведомство обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать соответствующее поручение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответ Минцифры на депутатский запрос.
Наличие инициативы также подтвердил источник издания в Минцифры. В письме ведомство указывает на назревшую необходимость расширить список специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от службы в армии. В Минцифры отметили, что такой запрос поступает от «крупнейших отечественных IT-компаниий», которые жалуются на дефицит кадров.
В документе речь идет как о предложении давать отсрочку айтишникам со средним образованием, так и том, чтобы расширить список вузовских специальностей для отсрочки от призыва. «Известия» отмечают, что письмо с соответствующей просьбой Минцифры направило в правительство в июне, а в Минобороны – в конце июля.
Наличие письма подтвердили в пресс-службе Минцифры, пишет издание. При этом в ведомстве не ответили на вопрос об отсрочке для IT-специалистах без высшего образования, отметив, что перечень специальностей для отсрочки от призыва действительно планируются расширить. Там добавили, что сейчас предложение рассматривает Минобороны. В случае одобрения кабмин даст поручение внести изменения в постановление об отсрочке.
Запрос в правительство ранее направила первый заместитель председателя Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она обратила внимание, что в IT-сфере доля специалистов без профильного высшего образования составляет около 80%. В связи с этим депутат предложила ввести специальный квалификационный экзамен, сдав который айтишники смогут претендовать на равный статус и льготы, включая отсрочку, со специалистами, которые имеют высшее образование.
В Минцифры ответили, что «полагают возможным к реализации» такую инициативу.
Согласно постановлению правительства, утвержденного в марте 2022 г., отсрочку от службы в армии могут получит айтишники, работающие в компаниях с госаккредитацией не менее 11 месяцев и имеющие высшее образование. В сентябре ведомство представило список из около 200 IT- и смежных специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от армии. Ранее в Минцифры сообщили, что сотрудники IT-компаний могут подать заявление на отсрочку в рамках осеннего призыва с 24 июля по 8 августа.