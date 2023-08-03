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Песков назвал Владимира Путина своим учителем

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал главу государства Владимира Путина своим учителем. Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов».

«Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина», – цитирует Пескова Telegram-канал «Мастерской новых медиа».

В пример Песков привел тот факт, как президент ведет переговоры и использует аргументацию и убеждает собеседника. «Как он вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, – это для меня бесценный опыт, и я действительно почерпнул очень много знаний», – сказал Песков.

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Песков начал работать в пресс-службе президента с 2000 г. С 2004 по 2008 г. был первым заместителем пресс-секретаря главы государства. Затем был пресс-секретарем председателя правительства. Пост заместителя руководителя администрации – пресс-секретаря президента России занял в мае 2012 г.

В ходе форума Песков также призвал чиновников говорить с россиянами на простом и понятном русском языке, отказавшись от канцеляризмов. Он отметил, что важны не столько каналы доведения информации до людей, сколько сами смыслы, которые через них передаются и которые должны консолидировать все общество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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