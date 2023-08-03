Песков назвал Владимира Путина своим учителем

В пример Песков привел тот факт, как президент ведет переговоры и использует аргументацию и убеждает собеседника. «Как он вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, – это для меня бесценный опыт, и я действительно почерпнул очень много знаний», – сказал Песков.