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На контрактную службу в ВС России с начала года поступили более 231 000 человек

Ведомости

На службу по контракту в Вооруженные силы (ВС) России было принято более 231 000 человек с января по август этого года. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 000 человек», – сказал зампред на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ. Фрагмент выступления он опубликовал у себя в Telegram-канале.

Медведев отметил, что «задача остается прежней» – сделать службу по контракту «максимально престижной». По его словам, для этого были приняты организационные, экономические, социальные и технологические решения. 

«Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО, это дает свои результаты. И не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и их семей», – добавил он. В мае Медведев заявлял, что на службу по контракту и в добровольческие формирования поступили порядка 117 400 человек с начала этого года.

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3 июня Минобороны РФ сообщило о расширении сети пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами. По версии министерства, в стране стало больше желающих служить по контракту, а россияне могут обратиться в пункт отбора в «любой удобный день недели».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял в январе, что все намеченные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализованы до 2026 г. Он призывал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на присоединенных территориях и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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