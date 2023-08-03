На контрактную службу в ВС России с начала года поступили более 231 000 человек
На службу по контракту в Вооруженные силы (ВС) России было принято более 231 000 человек с января по август этого года. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 000 человек», – сказал зампред на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ. Фрагмент выступления он опубликовал у себя в Telegram-канале.
Медведев отметил, что «задача остается прежней» – сделать службу по контракту «максимально престижной». По его словам, для этого были приняты организационные, экономические, социальные и технологические решения.
«Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО, это дает свои результаты. И не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и их семей», – добавил он. В мае Медведев заявлял, что на службу по контракту и в добровольческие формирования поступили порядка 117 400 человек с начала этого года.
3 июня Минобороны РФ сообщило о расширении сети пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами. По версии министерства, в стране стало больше желающих служить по контракту, а россияне могут обратиться в пункт отбора в «любой удобный день недели».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял в январе, что все намеченные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализованы до 2026 г. Он призывал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на присоединенных территориях и др.