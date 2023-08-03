На контрактную службу в ВС России с начала года поступили более 231 000 человек

«Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО, это дает свои результаты. И не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и их семей», – добавил он. В мае Медведев заявлял, что на службу по контракту и в добровольческие формирования поступили порядка 117 400 человек с начала этого года.