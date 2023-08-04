В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за кражу невест

Отмечается, что кражи невест все еще встречаются в южных регионах Казахстана. По оценкам госоргана, в ряде случаев такие действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды. Кроме того, случаи похищения нередко имеют «латентный характер».