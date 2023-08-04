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Общество

В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за кражу невест

Ведомости

В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за похищение невест. Об этом сообщили в офисе уполномоченного по правам человека в республике.

«Девушки, которые подвергаются принудительному браку, нередко становятся в последующем жертвами насилия со стороны своих партнеров. Зачастую принудительные браки лишают девушек возможности получить образование и специальность, что усугубляет их зависимое и уязвимое положение», – говорится в сообщении.

Отмечается, что кражи невест все еще встречаются в южных регионах Казахстана. По оценкам госоргана, в ряде случаев такие действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды. Кроме того, случаи похищения нередко имеют «латентный характер».

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«В большинстве случаев молодые люди даже и не знают об уголовной ответственности. Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу», – отметили в офисе уполномоченного.

Согласно проведенному анализу, с 2019 по 2023 г. было зарегистрировано 214 уголовных правонарушений указанной категории, однако точные данные неизвестны из-за отсутствия отдельного состава такого правонарушения в УК республики, добавили в госоргане.

Практика похищения невест (другое название – брак умыканием) распространена и в некоторых регионах России. В Уголовном кодексе РФ такие действия подпадают под ст. 126 (похищение человека). При этом, согласно примечанию к статье, в случае добровольного освобождения похищенного следует освобождение от уголовной ответственности, если в действиях «не содержится иного состава преступления».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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