В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за кражу невест
В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за похищение невест. Об этом сообщили в офисе уполномоченного по правам человека в республике.
«Девушки, которые подвергаются принудительному браку, нередко становятся в последующем жертвами насилия со стороны своих партнеров. Зачастую принудительные браки лишают девушек возможности получить образование и специальность, что усугубляет их зависимое и уязвимое положение», – говорится в сообщении.
Отмечается, что кражи невест все еще встречаются в южных регионах Казахстана. По оценкам госоргана, в ряде случаев такие действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды. Кроме того, случаи похищения нередко имеют «латентный характер».
«В большинстве случаев молодые люди даже и не знают об уголовной ответственности. Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу», – отметили в офисе уполномоченного.
Согласно проведенному анализу, с 2019 по 2023 г. было зарегистрировано 214 уголовных правонарушений указанной категории, однако точные данные неизвестны из-за отсутствия отдельного состава такого правонарушения в УК республики, добавили в госоргане.
Практика похищения невест (другое название – брак умыканием) распространена и в некоторых регионах России. В Уголовном кодексе РФ такие действия подпадают под ст. 126 (похищение человека). При этом, согласно примечанию к статье, в случае добровольного освобождения похищенного следует освобождение от уголовной ответственности, если в действиях «не содержится иного состава преступления».