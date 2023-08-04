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Общество

В Татарстане ФСБ задержала сторонника украинских националистов

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали 29-летнего жителя Казани, которого подозревают в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Татарстану. Он дал признательные показания. 

Задержание происходило совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД республики. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

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По данным правоохранителей, задержанный мужчина изготавливал технические средства для нападения на объекты инфраструктуры Казани и организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма. В своих действиях он руководствовался «заданием зарубежных кураторов», отмечают в УФСБ. 

В Тамбовской области 2 августа ФСБ задержала россиянина, которого подозревают в подготовке перехода в ВСУ. А 31 июля правоохранители задержали в Воронежской области трех граждан России, которые передавали организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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