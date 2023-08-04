В Татарстане ФСБ задержала сторонника украинских националистов

В Тамбовской области 2 августа ФСБ задержала россиянина, которого подозревают в подготовке перехода в ВСУ. А 31 июля правоохранители задержали в Воронежской области трех граждан России, которые передавали организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.