В Татарстане ФСБ задержала сторонника украинских националистов
Сотрудники ФСБ задержали 29-летнего жителя Казани, которого подозревают в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Татарстану. Он дал признательные показания.
Задержание происходило совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД республики. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
По данным правоохранителей, задержанный мужчина изготавливал технические средства для нападения на объекты инфраструктуры Казани и организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма. В своих действиях он руководствовался «заданием зарубежных кураторов», отмечают в УФСБ.
В Тамбовской области 2 августа ФСБ задержала россиянина, которого подозревают в подготовке перехода в ВСУ. А 31 июля правоохранители задержали в Воронежской области трех граждан России, которые передавали организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.