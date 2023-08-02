ФСБ задержала жителя Тамбовской области по делу о попытке перехода в ВСУ

По версии следствия, он планировал вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) и для этого начал переписку с формированиями, которые ведут набор и подготовку россиян для участия в боевых действиях. Он несколько месяцев изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике.