ФСБ задержала жителя Тамбовской области по делу о попытке перехода в ВСУ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала россиянина, которого подозревают в подготовке перехода на сторону противника. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
В отношении жителя Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).
По версии следствия, он планировал вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) и для этого начал переписку с формированиями, которые ведут набор и подготовку россиян для участия в боевых действиях. Он несколько месяцев изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике.
Жителя Тамбовской области задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался выехать на Украину через Турцию.
31 июля сотрудники ФСБ России задержали в Воронежской области трех граждан России, которые передавали организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ).