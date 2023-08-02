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ФСБ задержала жителя Тамбовской области по делу о попытке перехода в ВСУ

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала россиянина, которого подозревают в подготовке перехода на сторону противника. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В отношении жителя Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). 

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По версии следствия, он планировал вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) и для этого начал переписку с формированиями, которые ведут набор и подготовку россиян для участия в боевых действиях. Он несколько месяцев изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. 

Жителя Тамбовской области задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался выехать на Украину через Турцию. 

31 июля сотрудники ФСБ России задержали в Воронежской области трех граждан России, которые передавали организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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