В Воронежской области задержали троих россиян по делу о госизмене

По словам одного из задержанных, в апреле 2023 г. он получил первое задание: ему было необходимо установить местонахождение летчика ВС РФ, который в 2022 г. находился в украинском плену. Среди других заданий, которые получили фигуранты дела – поджог релейных шкафов, поджог и вывод из строя объектов промышленности на территории Воронежской области.