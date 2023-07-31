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Общество

В Воронежской области задержали троих россиян по делу о госизмене

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали в Воронежской области трех граждан России, которые передавали организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор", направленной против безопасности России», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

На кадрах, которые представила ФСБ, задержанные дают признательные показания. По их словам, они были завербованы в 2022 г. после начала спецоперации. «Я осознавал, что моя вербовка осуществлена для выполнения действий в интересах Украины против безопасности России», – сказали задержанные.

По словам одного из задержанных, в апреле 2023 г. он получил первое задание: ему было необходимо установить местонахождение летчика ВС РФ, который в 2022 г. находился в украинском плену. Среди других заданий, которые получили фигуранты дела – поджог релейных шкафов, поджог и вывод из строя объектов промышленности на территории Воронежской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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