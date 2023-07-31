В Воронежской области задержали троих россиян по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ России задержали в Воронежской области трех граждан России, которые передавали организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор", направленной против безопасности России», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
На кадрах, которые представила ФСБ, задержанные дают признательные показания. По их словам, они были завербованы в 2022 г. после начала спецоперации. «Я осознавал, что моя вербовка осуществлена для выполнения действий в интересах Украины против безопасности России», – сказали задержанные.
По словам одного из задержанных, в апреле 2023 г. он получил первое задание: ему было необходимо установить местонахождение летчика ВС РФ, который в 2022 г. находился в украинском плену. Среди других заданий, которые получили фигуранты дела – поджог релейных шкафов, поджог и вывод из строя объектов промышленности на территории Воронежской области.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.