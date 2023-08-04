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Пожарные локализовали возгорание на складе в Яхроме

Ведомости

По состоянию на 13.00 пожар на складе в Яхроме локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что огонь локализовали на площади 1950 кв. м. К тушению пожара привлечены 19 единиц техники и 58 спасателей. Причины возгорания не называются.

Ранее сегодня МЧС сообщило о крупном пожаре на складе в городе Яхроме. Сообщение о возгорании поступило в 11.15. Горение наблюдалось внутри помещения на площади 2500 кв. м. В МЧС заявили, что информации о пострадавших нет.

«РИА Новости» со ссылкой на подмосковный МЧС писали, что возгорание произошло на складе с резиной и пластиком. Согласно данным «Яндекс.Карт», пожар тушат около здания, в котором находятся автосалон Lada и Дмитровская галантерейная фабрика.

По факту инцидента проверку начала прокуратура Московской области. В ведомстве сообщили, что пожар возник на складе организации по производству изделий из пластика. Там также заявили об отсутствии пострадавших. Причины пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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