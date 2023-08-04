Пожарные локализовали возгорание на складе в Яхроме
По состоянию на 13.00 пожар на складе в Яхроме локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Уточняется, что огонь локализовали на площади 1950 кв. м. К тушению пожара привлечены 19 единиц техники и 58 спасателей. Причины возгорания не называются.
Ранее сегодня МЧС сообщило о крупном пожаре на складе в городе Яхроме. Сообщение о возгорании поступило в 11.15. Горение наблюдалось внутри помещения на площади 2500 кв. м. В МЧС заявили, что информации о пострадавших нет.
«РИА Новости» со ссылкой на подмосковный МЧС писали, что возгорание произошло на складе с резиной и пластиком. Согласно данным «Яндекс.Карт», пожар тушат около здания, в котором находятся автосалон Lada и Дмитровская галантерейная фабрика.
По факту инцидента проверку начала прокуратура Московской области. В ведомстве сообщили, что пожар возник на складе организации по производству изделий из пластика. Там также заявили об отсутствии пострадавших. Причины пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре.