Пожарные локализовали возгорание на складе в Яхроме

По факту инцидента проверку начала прокуратура Московской области. В ведомстве сообщили, что пожар возник на складе организации по производству изделий из пластика. Там также заявили об отсутствии пострадавших. Причины пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре.