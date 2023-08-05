Самолет Airbus столкнулся с телетрапом в аэропорту Сочи

Инцидент произошел 4 августа около 21:00 мск, самолет следовал рейсом из Нижнего Новгорода. По данным аэропорта, экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя. В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры уточнили, что столкновение произошло, когда воздушное судно готовилось к высадке пассажиров. Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится в сообщении надзорного ведомства.