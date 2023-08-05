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Самолет Airbus столкнулся с телетрапом в аэропорту Сочи

Ведомости

Самолет Airbus авиакомпании Nordwind столкнулся с телетрапом при заруливании на стоянку в аэропорту Сочи, борт для следующего рейса заменили, сообщила пресс-служба аэропорта. 

Инцидент произошел 4 августа около 21:00 мск, самолет следовал рейсом из Нижнего Новгорода. По данным аэропорта, экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя. В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры уточнили, что столкновение произошло, когда воздушное судно готовилось к высадке пассажиров. Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Авиакомпания решила заменить борт для следующего рейса до Новосибирска, вылет которого ожидался вечером 4 августа. По данным онлайн-табло аэропорта, самолет отправился по маршруту утренним рейсом в 6:35.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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