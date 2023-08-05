Число погибших при сходе оползня в Грузии увеличилось до 12
При сходе оползня на горном курорте Шови в Грузии погибли 12 человек, на следующий день после трагедии спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, сообщил министр регионального развития и инфраструктуры страны Ираклий Карселадзе.
«К спасательной операции, кроме 400 спасателей, в субботу подключились военные со своей техникой. Продолжается поиск более 20 человек, с которыми нет связи», – сказал журналистам Карселадзе (цитата по «Интерфаксу»).
По данным координационного штаба по борьбе со стихией в Шови, родственники пропавших опознали только шестерых из 12 погибших. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отмечал, что необходимости в сборе денег для пострадавших нет, «обо всем позаботится государство».
Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждения получили туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», а также мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали 210 человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в связи с трагедией.