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Общество

Число погибших при сходе оползня в Грузии увеличилось до 11

Ведомости

При сходе оползня в Грузии погибли 11 человек. Об этом сообщает МВД Грузии, передает ТАСС. 

«В рамках поисково-спасательных мероприятий пожарных и спасателей службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в Онском муниципалитете найдены тела 11 человек», – говорится в заявлении.

В МВД уточнили, что к поискам привлечены 400 спасателей, представители полиции и кинологи, также задействованы вертолеты, дроны и спецтехника. 

Ранее сообщалось о семи погибших. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в связи с трагедией. 

Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждения получили туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», а также мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали 210 человек. Судьба около 50 человек остается неизвестной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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