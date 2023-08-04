Число погибших при сходе оползня в Грузии увеличилось до 11
При сходе оползня в Грузии погибли 11 человек. Об этом сообщает МВД Грузии, передает ТАСС.
«В рамках поисково-спасательных мероприятий пожарных и спасателей службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в Онском муниципалитете найдены тела 11 человек», – говорится в заявлении.
В МВД уточнили, что к поискам привлечены 400 спасателей, представители полиции и кинологи, также задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.
Ранее сообщалось о семи погибших. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в связи с трагедией.
Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждения получили туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», а также мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали 210 человек. Судьба около 50 человек остается неизвестной.