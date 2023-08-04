Число погибших при сходе оползня в Грузии увеличилось до 11

Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждения получили туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», а также мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали 210 человек. Судьба около 50 человек остается неизвестной.