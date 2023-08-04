При сходе оползня в Грузии погибли семь человек
Семь человек погибли при сходе оползня в Шови, еще более 30 человек ищут спасатели. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который прибыл в зону бедствия, передает телеканал Mtavari.
Премьер сообщил, что в поисках пропавших будут задействованы силы обороны республики. 7 августа объявлен днем траура в связи с трагедией.
Оползень в Шови сошел в четверг, 3 августа. Были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», а также мосты и прилегающие дороги. В спасательно-поисковых мероприятиях участвуют два вертолета погранполиции МВД страны, порядка 400 спасателей и кинологи.
В начале июля из-за ливней в Абхазии были затоплены кафе, магазины, первые этажи жилых домов и дороги, без света остались некоторые населенные пункты Гагрского района и город Пицунда. Кроме того, в районе Гагрского железнодорожного вокзала, на станции Бзыбь провисло более 200 шпал.
Тогда о сильных дождях сообщали в Краснодарском крае. 8 июля власти Анапы ввели временный запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения. Пляжи также закрывали в Сочи.