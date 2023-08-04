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Общество

При сходе оползня в Грузии погибли семь человек

Ведомости

Семь человек погибли при сходе оползня в Шови, еще более 30 человек ищут спасатели. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который прибыл в зону бедствия, передает телеканал Mtavari.

Премьер сообщил, что в поисках пропавших будут задействованы силы обороны республики. 7 августа объявлен днем траура в связи с трагедией.

Оползень в Шови сошел в четверг, 3 августа. Были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», а также мосты и прилегающие дороги. В спасательно-поисковых мероприятиях участвуют два вертолета погранполиции МВД страны, порядка 400 спасателей и кинологи.

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В начале июля из-за ливней в Абхазии были затоплены кафе, магазины, первые этажи жилых домов и дороги, без света остались некоторые населенные пункты Гагрского района и город Пицунда. Кроме того, в районе Гагрского железнодорожного вокзала, на станции Бзыбь провисло более 200 шпал.

Тогда о сильных дождях сообщали в Краснодарском крае. 8 июля власти Анапы ввели временный запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения. Пляжи также закрывали в Сочи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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